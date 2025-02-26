 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Росавиации сообщили о штатной работе аэропортов в городах на юге России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Аэропорты городов Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и Владикавказ работают в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Информацию об остановке работы воздушных гаваней в четырех городах Кореняко назвал не соответствующей действительности.

Ранее телеграм-канал Shot написал, что в аэропортах на Северном Кавказе ввели план «Ковер». По его данным, работу ограничили на фоне атаки БПЛА.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в республике действует режим беспилотной опасности.

«Оперативный штаб работает круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Ранее воздушная гавань Сочи возобновила работу после шести часов действия ограничений.

Аэропорт в Сочи возобновил работу
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В Минобороны сообщили, что в ночь на 26 февраля средства ПВО сбили над Россией 128 дронов. Больше всего — 83 — их уничтожили над Краснодарским краем, еще 30 — над Крымом. БПЛА также перехватили над Черным морем, Брянской и Курской областями.

Читайте РБК в Telegram.

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% весь 2025 год. Прогноз ВТБ

Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России

Как спасли выброшенную туристом с обрыва кошку в Ялте. Видео

В Домодедово задержали 60-летнего «жениха» с кольцом за 22 млн руб.

Напавшие на генконсульство РФ в Марселе попали на камеры видеонаблюдения

Новый глава «Роскосмоса» уволил еще двух своих заместителей

В Полтаве демонтировали памятник Петру I

В МВД возбудили новое дело из-за хищения российских вагонов на Украине

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Renault должна будет возместить «АвтоВАЗу» около 112,5 млрд руб

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минеральные Воды Грозный Владикавказ Росавиация аэропорты Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Росавиации опровергли данные об открытии аэропортов на юге России
Общество
Минобороны сообщило еще о двух сбитых над Кубанью дронах
Политика
Аэропорт в Сочи возобновил работу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,94 (-1,58) Инвестиции, 25 фев, 18:24 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 86,63 (-1,57) Инвестиции, 25 фев, 18:24
Тренер отметил сложность гола Овечкина в матче против «Калгари»Спорт, 10:27
Российские игроки «Коламбуса» набрали семь очков в матче НХЛСпорт, 10:20
Обломки беспилотника под Новороссийском повредили газовую трубуПолитика, 10:19
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:16
Спрос на адаптеры для зарядки китайских электрокаров вырос в десятки разБизнес, 10:11
Российский хоккеист вошел в число звезд дня НХЛСпорт, 10:11
Снятие санкций и возврат SWIFT. Вернутся ли доллар и западный бизнесPro, 10:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Спасенную волонтерами в Крыму кошку Мусю доставили в ветеринарную клиникуОбщество, 10:02
Кинокритика Екатерину Барабаш обвинили в распространении фейков об армииОбщество, 10:00
Состояние Илона Маска за один день сократилось на $22 млрдИнвестиции, 09:48
Почти 30 человек доставили в полицию за попытку отбить задержанногоОбщество, 09:41
В Apple пообещали исправить ошибку с заменой слова «расист» на «Трамп»Технологии и медиа, 09:38
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 09:37
Эксперты заявили об охлаждении спроса на аренду элитного жилья в МосквеНедвижимость, 09:35