В Росавиации сообщили о штатной работе аэропортов в городах на юге России

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Аэропорты городов Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и Владикавказ работают в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Информацию об остановке работы воздушных гаваней в четырех городах Кореняко назвал не соответствующей действительности.

Ранее телеграм-канал Shot написал, что в аэропортах на Северном Кавказе ввели план «Ковер». По его данным, работу ограничили на фоне атаки БПЛА.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в республике действует режим беспилотной опасности.

«Оперативный штаб работает круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Ранее воздушная гавань Сочи возобновила работу после шести часов действия ограничений.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 26 февраля средства ПВО сбили над Россией 128 дронов. Больше всего — 83 — их уничтожили над Краснодарским краем, еще 30 — над Крымом. БПЛА также перехватили над Черным морем, Брянской и Курской областями.