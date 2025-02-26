В Росавиации сообщили о штатной работе аэропортов в городах на юге России
Аэропорты городов Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и Владикавказ работают в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Информацию об остановке работы воздушных гаваней в четырех городах Кореняко назвал не соответствующей действительности.
Ранее телеграм-канал Shot написал, что в аэропортах на Северном Кавказе ввели план «Ковер». По его данным, работу ограничили на фоне атаки БПЛА.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в республике действует режим беспилотной опасности.
«Оперативный штаб работает круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.
Ранее воздушная гавань Сочи возобновила работу после шести часов действия ограничений.
В Минобороны сообщили, что в ночь на 26 февраля средства ПВО сбили над Россией 128 дронов. Больше всего — 83 — их уничтожили над Краснодарским краем, еще 30 — над Крымом. БПЛА также перехватили над Черным морем, Брянской и Курской областями.
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