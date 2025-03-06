Гусев: в Воронежской области здание получило повреждения при атаке дрона

В Воронежской области сообщили о последствиях атаки дрона

Фото: Минобороны России / Global Look Press

В Воронежской области здание получило повреждения в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор региона Александр Гусев утром в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили БПЛА «в одном из районов области», пострадавших нет.

Гусев также сказал, что, «исходя из оперативной обстановки», не объявлял опасность атаки БПЛА в регионе.

В Минобороны ранее сообщили о ликвидации одного беспилотника над областью в ночь на 6 марта.

Беспилотники ВСУ регулярно атакуют регион. Так, 4 марта над Воронежской областью сбили несколько беспилотников. Гусев тогда сообщил, что никто не пострадал, «последствий на земле» также не зафиксировано.