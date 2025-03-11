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Появилось видео захвата заложников в поезде в Пакистане
Боевики сепаратистской «Армии освобождения Белуджистана» взяли в заложники людей в пассажирском поезде Jaffar Express, сообщает Reuters со ссылкой на пакистанскую полицию и оператора железной дороги.
По данным агентства, в девяти вагонах находятся около 400 человек. По предварительной информации, поезд обстреляли, машинист получил ранение.
По словам боевиков, в числе заложников есть силовики, а шестеро военнослужащих были убиты при нападении. Террористы угрожают убить заложников, если пакистанские власти начнут операцию по их освобождению.
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