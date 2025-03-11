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Напавшего с ножом на одноклассников школьника задержали

Напавшего с ножом на одноклассников школьника задержали
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Полиция задержала в Нижнем Новгороде подростка, напавшего с ножом на одноклассников в школе № 117. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

«Он задержан», — сказала собеседница агентства.

Как сообщает телеграм-канал «112», юноша пытался спрятаться в лесопосадке, но ему не удалось этого сделать. Сейчас задержанного везут на допрос. Мотивы нападения выясняются. По предварительным данным, подросток потерял контроль над собой из-за буллинга своих одноклассников.

Пострадавших доставили в больницу. У одного рана шеи, у второго — живота. Угрозы для их жизней нет.

Как пояснили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, между учениками восьмого класса произошел конфликт.

«По информации властей, между учениками произошел конфликт, пострадавших осматривают медики, а в самой школе работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщили в ведомстве.

В свою очередь, в Департаменте образования администрации Нижнего Новгорода сообщили РБК, что угрозы для жизни детей и здоровья нет.

«По предварительной информации, между учениками школы № 117 произошел конфликт. Пострадавшие в ходе него дети доставлены в медицинское учреждение. Их осматривают медики. В школе работают сотрудники правоохранительных органов», — пояснили там.

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Нижний Новгород школьники конфликт пострадавшие нападения с ножом госпитализация новости
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