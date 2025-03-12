Глава ФСИН заявил о росте «концентрации иностранцев» в колониях и СИЗО

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) России выросло число иностранных граждан. Об этом на итоговой коллегии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявил глава ведомства Аркадий Гостев, передает «РИА Новости». По мнению Гостева, рост концентрации иностранцев увеличивает риски осложнения оперативной обстановки

По данным ФСИН, на 1 января 2025 года в учреждениях УИС содержались более 30 тыс. иностранцев, почти 70% из них — выходцы из Средней Азии.

«В ряде случаев [риски] переросли в чрезвычайные происшествия, такие как побеги и захваты заложников», — заявил глава ФСИН.

По его словам, ведомство уже усилило контроль, приняв «организационные, кадровые и процессуальные» меры, а также уделяя особое внимание выявлению и предотвращению угроз.

В ходе выступления на итоговой коллегии ФСИН министр юстиции Константин Чуйченко поручил ведомству усилить борьбу с экстремизмом среди заключенных. Он отметил необходимость жесткого контроля за соблюдением уголовно-исполнительного законодательства.

По словам министра, важно повысить уровень подготовки сотрудников, занимающихся выявлением и профилактикой экстремистских проявлений в исправительных учреждениях. Он также предложил привлекать к этой работе общественные организации и религиозные конфессии.

Среди других приоритетов ФСИН Чуйченко выделил ресоциализацию заключенных, цифровизацию уголовно-исполнительной системы, развитие сети исправительных центров и повышение престижности службы в ведомстве.