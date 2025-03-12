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Минюст призвал ФСИН усилить борьбу с экстремизмом среди заключенных

Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) должна усилить борьбу с экстремизмом среди заключенных. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко на заседании итоговой коллегии ФСИН, его слова приводит «Интерфакс».

«В целях противодействия экстремизму в учреждениях уголовно-исполнительной системы необходимо усилить ведомственный контроль и обеспечить неукоснительное соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства», — сказал Чуйченко.

Он добавил, что необходимо повышать уровень профессиональной подготовки сотрудников, которые занимаются выявлением, профилактикой и противодействию распространению экстремистской идеологии в учреждениях ФСИН.

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Также министр указал на возможность привлекать к профилактической работе общественные организации и представителей религиозных конфессий.

В числе других задач, стоящих перед ФСИН, Чуйченко назвал работу по ресоциализации заключенных после освобождения, цифровой трансформации уголовно-исполнительной системы, расширению сети исправительных центров и повышению престижности службы в ФСИН.

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Теги
ФСИН Минюст профилактика экстремизма экстремизм Константин Чуйченко
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