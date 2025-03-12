Минюст призвал ФСИН усилить борьбу с экстремизмом среди заключенных
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) должна усилить борьбу с экстремизмом среди заключенных. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко на заседании итоговой коллегии ФСИН, его слова приводит «Интерфакс».
«В целях противодействия экстремизму в учреждениях уголовно-исполнительной системы необходимо усилить ведомственный контроль и обеспечить неукоснительное соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства», — сказал Чуйченко.
Он добавил, что необходимо повышать уровень профессиональной подготовки сотрудников, которые занимаются выявлением, профилактикой и противодействию распространению экстремистской идеологии в учреждениях ФСИН.
Также министр указал на возможность привлекать к профилактической работе общественные организации и представителей религиозных конфессий.
В числе других задач, стоящих перед ФСИН, Чуйченко назвал работу по ресоциализации заключенных после освобождения, цифровой трансформации уголовно-исполнительной системы, расширению сети исправительных центров и повышению престижности службы в ФСИН.
Читайте РБК в Telegram.
Украина готова к прекращению огня. Какие условия
Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине
Трамп назвал дату переговоров между Россией и США
Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли
Нарышкин созвонился с главой ЦРУ
В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала
Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы
«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров
Кремль отложил набор в «школу губернаторов»
Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов