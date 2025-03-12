Сумма налогов от доходов трудовых мигрантов выросла на 16%

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За 2024 год налоги от доходов работающих по патентам мигрантов выросли более чем на 16% и превысили 123 млрд рублей. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, за прошлый год до 3 млн — на треть — выросло число уведомлений от работодателей о заключении трудовых договоров с иностранными работниками.

«Как результат, на 16,1% возросла поступившая в бюджеты регионов России сумма налогов от доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по патенту. Она превысила 123 млрд рублей», — сказала Волк.

Она добавила, что в 2024 году число преступлений, совершенных трудовыми мигрантами, сократилось на 9%.

Патент на работу для мигрантов — документ, который разрешает безвизовому иностранному гражданину (в частности, из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, то есть не из стран ЕАЭС) работать на территории России.

По данным МВД, в 2024 году в России было оформлено 2 млн патентов. Больше всего — в Москве (563 тыс.), Московской области (378 тыс.), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (241 тыс. в совокупности).

В Москве с 1 января 2025 года стоимость трудового патента для мигрантов возросла на 20% — с 7,5 тысячи до 8,9 тысячи руб. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, это позволит дополнительно привлечь в региональный бюджет около 2,9 млрд рублей.