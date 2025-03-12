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Общество ,  
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СК возбудил дело после массового отравления учащихся в Екатеринбурге

Фото: СУ СК России по Свердловской области
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после массового заболевания подростков в специализированном учебно-научном центре (СУНЦ) Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

«По факту случившегося следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — говорится в сообщении.

Статья 236 Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Информация об ухудшении самочувствия нескольких десятков человек поступила в СК утром 12 марта. По данным следствия, за медицинской помощью обратились более 30 учеников в возрасте 16–18 лет, проживающих в общежитии СУНЦ.

В пресс-службе УрФУ сообщили, что в больницы Екатеринбурга с жалобами на самочувствие и признаками кишечной инфекции госпитализированы 27 учеников, еще четверо остаются в изоляторе с неподтвержденными симптомами. В УрФУ отметили, что занятия в лицее будут проводиться дистанционно вплоть до каникул, которые запланированы на 19–30 марта.

Также в университете сообщили о проведении санитарной проверки, в которой участвуют представители Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии. По данным издания E1.ru, проверки проходят также в компании, которая занимается поставкой продуктов питания в лицей.

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Теги
Екатеринбург заболевание лицей УрФУ
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