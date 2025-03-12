В УрФУ рассказали о проверках после массового отравления в общежитии
В Специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ), в общежитии которого отравились более 30 человек, ведется проверка, сообщил РБК пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский.
По данным пресс-службы минздрава Свердловской области, 12 марта в СУНЦ УрФУ за медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый, 28 из них были госпитализированы.
Бенеманский отметил, что госпитализированы 27 учеников центра, еще четверо остаются в изоляторе с неподтвержденными симптомами. Всего, по словам пресс-секретаря вуза, в ночь на 12 марта в общежитии находились 189 человек.
«По возможности проводится выселение из интерната. Для оставшихся организована доставка горячего питания. Учебный процесс переведен в дистанционный формат», — сказал Бенеманский.
Он добавил, что сейчас в центре проводится санитарная проверка, в которой участвуют представители Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии.
У руководящих работников организаций, обеспечивающих питание и клининг, запрошены документы для проведения проверки — медицинские карты, прививочные сертификаты сотрудников, информация о блюдах, продуктах и их поставщиках, о работах по уборке помещений и используемых при этом материалах.
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