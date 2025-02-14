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В Москве после отравления в хостеле госпитализировали 20 человек

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Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Двадцать постояльцев хостела «Гостиница РБК Сервис» были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по городу Москве.

Всех пострадавших положили в инфекционную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести, уточнили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Медики выяснили, что все заболевшие являются строительными рабочими, которые питались на стройке по адресу ул. Обручева, д. 30а. По данным Роспотребнадзора, еда рабочим доставлялась по договору компанией ООО «ЕниДем», ее готовили на ул. Прянишникова, д. 19 стр. 1.

Массовое отравление в хостеле в Электролитном проезде

11 февраля в кафе на юго-западе столицы мужчина добавил ртуть из медицинских градусников в пирожки, чтобы отравить знакомого. Подозреваемый также симулировал свое отравление, но вскоре признался в преступлении.

Пирожки были куплены в пекарне «Мельница». Из-за нарушений в производственных процессах пекарня была временно закрыта и опечатана. Из оборота изъяли 925 кг муки и готовых изделий.

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Теги
отравление Москва Роспотребнадзор хостел
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