РИА: Российские военные вырыли 500-метровую траншею для выхода в тыл ВСУ в Судже

«РИА Новости» рассказало о деталях выхода бойцов в тыл ВСУ по газопроводу

Фото: VostokBrigada / Telegram

Российские военные вырыли 500-метровую траншею, добираясь к трубе газопровода, идущей до Суджи, в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бойцов группировки войск «Север».

На опубликованных агентством кадрах видны коридоры под землей высотой почти в человеческий рост (1,4 м). Длина траншеи до трубопровода составила около полукилометра.

«Траншея 500 метров и почти 15 километров по трубе», — сказал один из бойцов. Чтобы добраться до подземного трубопровода, военнослужащие сделали подкоп и проделали несколько тоннелей. Затем бойцы выбрались на поверхность уже на газоизмерительной станции в Судже, и там завязался бой.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что для прорыва позиций ВСУ российские военные воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу.

Он добавил, что военнослужащие ползли по газопроводу в Суджанском районе в течение шести суток. По словам главы региона, в операции «Поток» приняли участие бойцы спецназа «Ахмат».