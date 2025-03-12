В НАПФ заявили об увеличении разрыва между пенсией и зарплатами в России

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На конец 2024 года российские пенсионеры получали меньше трети (29%) от заработка, который могли бы иметь, если бы работали, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

Так, на конец 2024 года средняя страховая пенсия по старости в России составила 25 тыс. рублей, а средняя зарплата — 86 тыс. Соотношение пенсии и потерянного заработка называют «коэффициентом замещения».

Аналитики отметили, что 29% — это минимальный показатель в стране с 2017 года, когда коэффициент был на уровне 36%. По рекомендации международной организации труда (МОТ) его цифра должна быть не менее 40%.

При этом аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что снижение уровня компенсации после утраты заработка на самом деле связано с повышением доходов граждан России, что вызвано серьезным дефицитом кадров. К тому же профессор Финансового университета при правительстве России Юлия Долженкова отметила, что подобная ситуация вызвана еще и отменой индексации пенсий работающим гражданам с 2016 по 2024 год.

Между тем в научно-исследовательской организации ВНИИ Минтруда заявили, что доходы граждан растут неравномерно, в отличие от пенсий, поэтому сравнивать зарплату с этой соцвыплатой непоказательно.

Страховые пенсии были проиндексированы с 1 января на 9,5% — уровень прогнозируемой ранее инфляции. Президент России Владимир Путин тогда напомнил, что с января 2025 года планировалось повысить страховые пенсии на 7,3%, «то есть на тот уровень инфляции, который прогнозировался». Для работающих пенсионеров это стало первой индексацией с 2016 года.