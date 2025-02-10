В Госдуме предложили увеличить страховую пенсию работающим пенсионерам
В Госдуме предложили увеличить страховую часть пенсии работающим пенсионерам, cоответствующий законопроект вносят на рассмотрение депутаты фракции ЛДПР. Об этом сообщил в телеграм-канале депутат Думы, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Законопроект предусматривает перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров с учетом максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, говорится в пояснительной записке. По действующему законодательству, с 1 января 2015 года ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров ограничен приростом в 3 балла. Новый законопроект предполагает использование максимального коэффициента в 10 баллов, что позволит значительно увеличить размер пенсий.
- Определяется количество пенсионных баллов (их начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат).
- Полученные баллы умножаются на стоимость пенсионного коэффициента, которая в 2025 году с учетом индексации составляет 145,69 руб.
- К полученной сумме добавляется фиксированная выплата, которая с января 2025 года также проиндексирована с учетом инфляции и составит 8907,7 руб.
В январе Нилов заявлял, что в случае превышения инфляции по итогам 2024 года, правительство России может провести дополнительную индексацию страховых пенсий с февраля 2025 года. По его словам, первая индексация уже состоялась с 1 января, однако в случае необходимости правительство может провести дополнительное повышение пенсий. Депутат также сообщил, что с 1 апреля планируется увеличение социальных пенсий на 15%.
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