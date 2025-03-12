В РПЦ назвали неоязычество фейком и проявлением псевдорелигиозности
Неоязычество псевдорелигиозно и не имеет отношения к «подлинной древней вере» предков, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает «Россия сегодня».
«Любая попытка представить его [неоязычество] как обращение к подлинной древней вере наших предков несостоятельна. <...> Это, говоря современным языком, простите за стилистическое снижение, фейк», — сказал он на пресс-конференции к столетию кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.
По словам Легойды, неоязычество не имеет настоящих письменных источников, сохранившихся с древних времен. «Подложность Велесовой книги (имитация летописи. — РБК) многократно и убедительно доказана учеными. Знак «коловрат» (знак солнца. — РБК) придуман польским художником в 1927 году», — пояснил он.
С точки зрения же религиоведения, неоязычество является псевдорелигиозностью. «И это не может не составлять беспокойства для верующих людей», — заключил Легойда.
В сентябре 2024 года патриарх Кирилл заявил, что в российской армии возникли предпосылки для распространения неоязыческих воззрений, в которых важное место занимают насилие и сила. «Война порождает деформированные формы духовности», — пояснил он тогда.
В феврале 2025 года патриарх Кирилл вновь раскритиковал появление неоязыческих настроений у некоторых военных, находящихся в зоне боевых действий на Украине. «Кто бы мог думать, что в XXI веке <...> появятся «чудики», которые будут возрождать язычество? Ну, нелепость же, ведь уже давно все развенчано», — сказал он на общем собрании духовенства Московской митрополии в храме Христа Спасителя в Москве.
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