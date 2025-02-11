Патриарх счел нелепым неоязычество среди военных в зоне спецоперации

Патриарх Кирилл назвал нелепым появление неоязыческих настроений у некоторых военных, находящихся в зоне боевых действий на Украине.

« Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке <...> появятся «чудики», которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано», — сказал он на общем собрании духовенства Московской митрополии в храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх добавил, что многие священники убеждают людей отказаться от подобных религиозных взглядов, они пишут специальные пособия и делают исследования о неоязычестве. Он также призвал проводить семинары или короткие курсы для служителей церкви, которые отправляются в зону военных действий, а тех, кто уже там находится, попросил обратить на эту проблему особое внимание.

Ранее, в сентябре 2024 года патриарх уже заявлял о том, что в армии возникли предпосылки для распространения неоязыческих воззрений, поскольку они опираются на насилие и силу. «А армия — это место, где проявляется человеческая сила. Поэтому есть большой риск того, что невоцерковленных, далеких от православия военнослужащих может привлекать риторика неоязыческих проповедников», — сказал патриарх.

Как заметил глава РПЦ, неоязычники распространяют тезис о несовместимости героизма и христианства, он назвал такую точку зрения ошибочной.