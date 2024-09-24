Патриарх Кирилл предостерег от распространения неоязычества среди военных

Армия опирается на силу, а потому невоцерковленные служащие могут заинтересоваться язычеством, предупредил глава РПЦ, — в нем важное место занимает насилие, считает он

Патриарх Кирилл (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В армии возникли предпосылки для распространения неоязыческих воззрений, поскольку в них важное место занимают насилие и сила, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета РПЦ.

«А армия — это место, где проявляется человеческая сила. Поэтому есть большой риск того, что невоцерковленных, далеких от православия военнослужащих может привлекать риторика неоязыческих проповедников», — сказал патриарх.

По его мнению, «война порождает деформированные формы духовности». Как заметил глава РПЦ, неоязычники распространяют тезис о несовместимости героизма и христианства, он посчитал такую точку зрения ошибочной, вспомнив о «многих святых воинах, память о которых хранит наша Церковь». Кирилл призвал священников, работающих в Вооруженных силах, регулярно обращать внимание прихожан на подвиги тех христианских святых, кто «служил своим Отечествам в армии».

«Если мы не проповедуем, то вакуум заполняется чем-то другим, — сказал он и отметил большое количество лжи в информационном пространстве. — Начиная от смешочков таких в виде фейков и кончая осознанным предложением людям в виде ложных идей, ложной информации, ложных страхов».

Об увеличении язычников среди российских военнослужащих сообщал еще в 2015 году помощник командующего Черноморским флотом по работе с верующими военнослужащими протоиерей Александр Бондаренко.

В 2018 году на тенденцию распространения язычества среди спортсменов и военнослужащих (в особенности спецназовцев) обратил внимание и патриарх Кирилл, причем объяснив тренд бездействием РПЦ. Он выразил уверенность, что если военные разделяют языческие воззрения, то «ничего хорошего из этого не выйдет».

После начала Россией военной операции в РПЦ сообщали о совместной работе православных священников с язычниками в зоне боев. «Встречаются священники и с атеистами, и с язычниками, и с представителями других конфессий или христианских деноминаций. Но я не слышал, чтобы были какие-то оскорбления с их стороны по отношению к православным священникам. Все понимают, в каких условиях находятся, и понимают важность пребывания там представителей духовенства», — рассказал председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).