На Солнце впервые с начала декабря произошла вспышка высшего класса Х2.0

Вспышка высшего балла X2.0 на Солнце произошла впервые за почти два с половиной месяца (с 8 декабря 2024 года), сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По данным института, максимальное излучение было зарегистрировано в 22:20 мск. «Вспышка стала результатом быстрого роста активности Солнца, начавшегося менее суток назад и все еще продолжающегося». — говорится в сообщении.

В лаборатории отметили, что признаков спада пока не наблюдается и возможны новые крупные вспышки. Местом вспышки был западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю, добавили там.

Вспышки делятся на классы A, B, C, M и X, классификация основана на мощности рентгеновского излучения самого явления. Минимальный класс — A0.0, а максимальный — класс X, такие вспышки могут спровоцировать проблемы на Земле, например, из-за них возникают магнитные бури. Повышенная радиация из-за вспышек сказывается и на работе спутников, а также усиливает северное сияние.

В конце декабря 2024 года на Солнце произошла вспышка достаточно высокого класса X1.1. Она длилась 28 минут.