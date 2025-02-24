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Технологии и медиа ,  
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На Солнце впервые с начала декабря произошла вспышка высшего класса Х2.0

Вспышка высшего балла X2.0 на Солнце произошла впервые за почти два с половиной месяца (с 8 декабря 2024 года), сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По данным института, максимальное излучение было зарегистрировано в 22:20 мск. «Вспышка стала результатом быстрого роста активности Солнца, начавшегося менее суток назад и все еще продолжающегося». — говорится в сообщении.

В лаборатории отметили, что признаков спада пока не наблюдается и возможны новые крупные вспышки. Местом вспышки был западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю, добавили там.

На Солнце произошла мощная вспышка
Общество
Фото:NASA / Zuma / Global Look Press

Вспышки делятся на классы A, B, C, M и X, классификация основана на мощности рентгеновского излучения самого явления. Минимальный класс — A0.0, а максимальный — класс X, такие вспышки могут спровоцировать проблемы на Земле, например, из-за них возникают магнитные бури. Повышенная радиация из-за вспышек сказывается и на работе спутников, а также усиливает северное сияние.

В конце декабря 2024 года на Солнце произошла вспышка достаточно высокого класса X1.1. Она длилась 28 минут.

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вспышка на Солнце Солнце астрономическое явление
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