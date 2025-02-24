На Солнце впервые с начала декабря произошла вспышка высшего класса Х2.0
Вспышка высшего балла X2.0 на Солнце произошла впервые за почти два с половиной месяца (с 8 декабря 2024 года), сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
По данным института, максимальное излучение было зарегистрировано в 22:20 мск. «Вспышка стала результатом быстрого роста активности Солнца, начавшегося менее суток назад и все еще продолжающегося». — говорится в сообщении.
В лаборатории отметили, что признаков спада пока не наблюдается и возможны новые крупные вспышки. Местом вспышки был западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю, добавили там.
Вспышки делятся на классы A, B, C, M и X, классификация основана на мощности рентгеновского излучения самого явления. Минимальный класс — A0.0, а максимальный — класс X, такие вспышки могут спровоцировать проблемы на Земле, например, из-за них возникают магнитные бури. Повышенная радиация из-за вспышек сказывается и на работе спутников, а также усиливает северное сияние.
В конце декабря 2024 года на Солнце произошла вспышка достаточно высокого класса X1.1. Она длилась 28 минут.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе
Украина отказала США в возмещении $500 млрд
Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика
Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской