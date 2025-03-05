На Солнце произошла мощная вспышка класса М

Солнце 5 марта 2025 года (хромосфера Солнца) (Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ)

На Солнце произошла вспышка класса M1.7, сообщил Институт прикладной геофизики (ИПГ) им. Федорова.

«5 марта в 14:50 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4016 (S25E43) зарегистрирована вспышка M1.7 длительностью 9 минут», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки по интенсивности рентгеновского излучения делятся на пять категорий: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М считаются средними по мощности, они могут вызывать солнечный радиационный шторм, короткие перебои в связи в полярных регионах и небольшие магнитные бури.

23 февраля на Солнце впервые за 2,5 месяца произошла вспышка высшего класса — X2.0. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН тогда отметили, что вспышка была «результатом быстрого роста активности Солнца».