В Минздраве рассказали о состоянии раненых при атаке дронов в Подмосковье

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Шестеро пострадавших от атаки беспилотников в Московской области остаются в стационаре, в том числе двое детей. Об этом сообщил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Одна из пострадавших — 43-летняя женщина со множественными осколочными ранениями брюшной полости и грудной клетки — находится в крайне тяжелом состоянии. Ее перевели в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского.

Остальные пять раненых находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Еще 13 пострадавших, включая одного ребенка, находятся под амбулаторным наблюдением врачей, добавил Кузнецов.

В ночь на 11 марта российские регионы атаковали свыше трех сотен украинских беспилотников, более 90 из них сбили над Москвой и областью. В Подмосковье три человека погибли, 17 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку на столицу самой массированной за все время конфликта. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Организация Объединенных Наций (ООН) осудила атаки на гражданское население и инфраструктуру.