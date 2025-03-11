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Военная операция на Украине ,  
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В ООН осудили атаки на гражданское население и инфраструктуру

Сюжет
Военная операция на Украине
Оперативные службы&nbsp;на улице&nbsp;Домодедовская, где обломки БПЛА повредили фасад жилого дома, Москва, 11 марта 2025 года
Оперативные службы на улице Домодедовская, где обломки БПЛА повредили фасад жилого дома, Москва, 11 марта 2025 года (Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»)

Организация Объединенных Наций (ООН) осуждает любые нападения на гражданскую инфраструктуру и население, заявил на брифинге официальный представитель международной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы решительно осуждаем любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили», — сказал он.

Дюжаррик отметил, что атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены.

Он также повторил призыв генерального секретаря Антониу Гутерриша к безотлагательной деэскалации и немедленному прекращению боевых действий.

Собянин назвал удар дронов по Москве самым массированным
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

В ночь на 11 марта российские регионы атаковали свыше 300 украинских дронов, 91 из них были сбиты над Москвой и областью. В Подмосковье три человека погибли, более десяти пострадали. 

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку на столицу самой массированной за все время конфликта. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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ООН Военная операция на Украине дроны Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш фото

Антониу Гутерриш

генеральный секретарь ООН, политик
30 апреля 1949 года
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