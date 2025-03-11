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Общество ,  
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Последствия нападения школьника с ножом в школе в Нижнем Новгороде. Видео

Последствия нападения школьника с ножом в школе в Нижнем Новгороде. Видео

Последствия нападения школьника с ножом в школе в Нижнем Новгороде. Видео
Video

В Нижнем Новгороде школьник напал с ножом на других детей. Нападавший задержан. Инцидент произошел в школе № 117. Во время нападения пострадали два человека: у одного рана шеи, у другого — живота, их жизни ничто не угрожает, сообщили РБК в Департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как медики выносят пострадавших с места происшествия.

Нападавший школьник пытался скрыться с места происшествия. В полиции сообщили, что нападение произошло после конфликта школьников.

Напавшего с ножом на одноклассников школьника задержали
Общество

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Нижний Новгород школьники нападение
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