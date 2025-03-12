ФСБ задержала россиянина за переводы криптовалюты армии Украины

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В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали россиянина 2002 года рождения по подозрению в общении со спецслужбами Украины и переводе денег в криптовалюте на счета террористической организации.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

В ФСБ рассказали, что задержанный сам вышел на связь с украинскими спецслужбами и «участниками запрещенной в России террористической организации», чтобы финансово помочь армии Украины.

О какой именно террористической организации идет речь, в ФСБ не уточнили.

Следственный отдел УФСБ России по Нижегородской области возбудил дело по статье 275 Уголовного кодекса России — государственная измена. Мужчину арестовали, ведется следствие, сообщили в силовой службе.

Ранее в марте суд в Ростовской области приговорил россиянина Дмитрия Левина к 15 годам колонии строгого режима за сбор информации о военно-морском флоте России в Новороссийске (Краснодарский край) и ее передачу спецслужбам Украины и организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан террористической организацией и запрещен).

В суде подчеркнули, что Левин «путем визуального наблюдения» следил за количеством и местонахождением военных кораблей, судов в порту, дислокацией воинской части и за административными зданиями в Новороссийске, а затем передавал эти сведения.