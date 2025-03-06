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Военная операция на Украине ,  
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Россиянину дали 15 лет колонии за сбор и передачу военных данных Киеву

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Суд в Ростовской области приговорил россиянина Дмитрия Левина к 15 годам колонии строгого режима за сбор информации о военно-морском флоте России в Новороссийске (Краснодарский край) и ее передачу спецслужбам Украины и организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан террористической организацией и запрещен), сообщили РБК в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Левин «путем визуального наблюдения» следил за количеством и местонахождением военных кораблей, судов в порту, дислокацией воинской части и за административными зданиями в Новороссийске, а затем передавал эти сведения.

Суд назначил россиянину 15 лет исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

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Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

Ранее в марте в Воронеже задержали 33-летнего мужчину по подозрению в передаче данных о военном объекте Службе безопасности Украины (СБУ).

По информации ФСБ, молодой человек самостоятельно связался с украинским ведомством в 2024 году. Молодого человека подозревают в совершении преступления по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Максимальное наказание по статье — до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. руб. Он помещен под арест.

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Теги
Новороссийск ВМФ госизмена
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