Лавров заявил, что Москва не пойдет на опасный компромисс по Украине
Россия знает, как избежать опасного для людей компромисса по Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
«В контексте этого конкретного кризиса мы знаем, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей», — сказал он.
Глава внешнеполитического ведомства назвал заблуждениями подозрения о нечестной, двойной игре России. По его словам, у Москвы в приоритете защита людей, которых украинские власти «лишили истории».
В том же интервью Лавров заявил, что в США к власти пришла «нормальная администрация, не исповедующая антихристианских идей», и отметил разницу подходов предыдущей и нынешней администраций в обсуждении вопроса стратегической стабильности с Россией.
Ранее опрошенные Bloomberg представители западных спецслужб высказали мнение, что Москва не готова идти на компромиссы, а президент России Владимир Путин намеренно озвучил «максималистские» требования для прекращения огня и начала мирных переговоров по Украине, которые, как он знает, скорее всего, будут неприемлемы для Киева и европейских стран.
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