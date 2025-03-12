В Кривом Роге произошла серия взрывов

Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Кривом Роге прогремела серия взрывов, удар пришелся по инфраструктурному объекту, сообщил глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак в телеграм-канале.

«Попадание в инфраструктурный объект. Произошел пожар», — написал он. По словам главы администрации, погиб один человек.

Накануне вечером Лысак сообщил о работе противовоздушной обороны в регионе и добавил, что «есть информация о разрушении инфраструктуры».

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Ночью она действовала на большей части Украины, включая Киев, Киевскую, Харьковскую и Сумскую области.

До этого в Кривом Роге произошел пожар после удара 6 марта, тогда погибли два человека.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.