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Военная операция на Украине ,  
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В Кривом Роге произошла серия взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Кривом Роге прогремела серия взрывов, удар пришелся по инфраструктурному объекту, сообщил глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак в телеграм-канале.

«Попадание в инфраструктурный объект. Произошел пожар», — написал он. По словам главы администрации, погиб один человек.

Накануне вечером Лысак сообщил о работе противовоздушной обороны в регионе и добавил, что «есть информация о разрушении инфраструктуры».

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Ночью она действовала на большей части Украины, включая Киев, Киевскую, Харьковскую и Сумскую области.

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Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

До этого в Кривом Роге произошел пожар после удара 6 марта, тогда погибли два человека.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Кривой Рог Днепропетровская область взрывы Украина
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