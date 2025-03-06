В Кривом Роге и Днепре прозвучали взрывы

В Кривом Роге произошел пожар после удара, погибли два человека, пострадали одиннадцать, сообщил глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак в телеграм-канале.

Всех пострадавших госпитализировали, шестерых — в тяжелом состоянии, добавил он.

ТСН и «Страна» сообщают также о взрывах в Днепре.

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Также сигналы тревоги звучат в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

3 марта Лысак рассказал о поврежденном промышленном предприятии в Кривом Роге. Поздним вечером 2 марта в Днепропетровской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Тогда местные власти сообщили о взрывах в Фастовском районе Харькова. «Суспiльне» также сообщило о взрывах в Днепре.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.