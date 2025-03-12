 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
В Киеве работаю ПВО, заявил глава военной администрации Ткаченко. Взрывы слышны также в Харькове — там под удар попал Шевченковский район, сообщил мэр города

В Киеве работают силы противовоздушной обороны (ПВО), заявил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко в телеграм-канале. Также о работе ПВО сообщили в Киевской областной военной администрации.

«Суспiльне» писал о взрывах в Киеве и Харькове. Мэр последнего Игорь Терехов заявил в телеграм-канале об ударе в Шевченковском районе города. Он уточнил, что пожара не произошло.

Власти Днепра и Сум заявили о пожарах после взрывов
Политика

До этого о пожарах после взрывов сообщили власти Днепра и Сум. Глава областной администрации Сергей Лысак заявил, что, в частности, в городе «горит на инфраструктурных объектах». Временно исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь заявил о возгорании в одном из складских помещений в Сумах.

На большей части Украины, включая Киев, Киевскую, Харьковскую и Сумскую области, объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Киев Харьков взрыв Воздушная тревога
Материалы по теме
В Киеве сработала ПВО, в Одессе после взрыва загорелся резервуар
Политика
В Киеве отменили эвакуацию автомобилей во время воздушной тревоги
Политика
Власти Днепра и Сум заявили о пожарах после взрывов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 11 мар, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 11 мар, 17:48
В Тульской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 03:38
Politico сообщило, что спецпосланника Трампа по Украине «отодвинули»Политика, 03:32
Устроивший взрыв в «Алых парусах» купил разрешение на проживание в РоссииОбщество, 03:29
Британский генерал сообщил о плане с США по противодействию РоссииПолитика, 03:15
Трамп выразил надежду на согласие Москвы на перемирие вслед за КиевомПолитика, 02:52
Минобразования США сократит штат почти вдвое из-за угрозы ТрампаПолитика, 02:50
В Словакии бобр построил плотину, угрожающую лишить воды 5 тыс. человекОбщество, 02:35
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Палата представителей США одобрила проект бюджета для избежания шатдаунаПолитика, 02:09
В Киеве прозвучали взрывыПолитика, 02:07
Клуб вратаря сборной России сенсационно победил фаворита Лиги чемпионовСпорт, 02:02
Reuters узнал, что Трамп не потребовал от Украины демилитаризацииПолитика, 01:33
Адама Кадырова наградили нагрудным знаком ОМОН «АХМАТ-Грозный»Политика, 01:07
Губернатор Брянской области сообщил об отражении атаки дронов на регионПолитика, 01:04
Власти Днепра и Сум заявили о пожарах после взрывовПолитика, 01:02