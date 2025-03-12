В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве работаю ПВО, заявил глава военной администрации Ткаченко. Взрывы слышны также в Харькове — там под удар попал Шевченковский район, сообщил мэр города

В Киеве работают силы противовоздушной обороны (ПВО), заявил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко в телеграм-канале. Также о работе ПВО сообщили в Киевской областной военной администрации.

«Суспiльне» писал о взрывах в Киеве и Харькове. Мэр последнего Игорь Терехов заявил в телеграм-канале об ударе в Шевченковском районе города. Он уточнил, что пожара не произошло.

До этого о пожарах после взрывов сообщили власти Днепра и Сум. Глава областной администрации Сергей Лысак заявил, что, в частности, в городе «горит на инфраструктурных объектах». Временно исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь заявил о возгорании в одном из складских помещений в Сумах.

На большей части Украины, включая Киев, Киевскую, Харьковскую и Сумскую области, объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.