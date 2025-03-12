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Из захваченного боевиками поезда в Пакистане освободили 155 заложников

Фото: Mazhar Chandio / Reuters
Фото: Mazhar Chandio / Reuters

Силы безопасности Пакистана освободили по меньшей мере 155 пассажиров поезда Jaffar Express, захваченных в заложники боевиками сепаратистской «Армии освобождения Белуджистана» (BLA). Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в силовых структурах.

17 раненых пассажиров были доставлены в ближайшую больницу для оказания неотложной медицинской помощи.

Кроме того, силовики ликвидировали 27 боевиков и пообещали продолжать операцию до тех пор, «пока последний боевик не будет побежден». Некоторые из нападавших, одетые в жилеты смертников, использовали пассажиров в качестве живого щита, пишет издание.

Появилось видео захвата заложников в поезде в Пакистане
Общество

Боевики захватили пассажирский поезд накануне, 11 марта. В девяти вагонах Jaffar Express ехали около 400 человек, сообщал Reuters. Перед штурмом поезда нападавшие взорвали железнодорожные пути и открыли огонь по локомотиву, ранив машиниста. Поезд остановился в отдаленном горном районе, недалеко от афгано-иранской границы.

BLA — одна из крупнейших повстанческих групп, которая с 1970-х оказывает вооруженное сопротивление правительству, обвиняя власти республики в несправедливой эксплуатации месторождений.

По данным аналитического центра Пакистанского института исследований конфликтов и безопасности (PICSS), пишет Geo TV, в январе 2025 года в стране на 42% по сравнению с предыдущим месяцем выросло число террористических атак.

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Теги
Пакистан заложники захват заложников поезд
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