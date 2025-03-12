Роскомнадзор назвал условия работы зарубежных IT-компаний в России

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Роскомнадзор объявил условия для дальнейшей работы зарубежных IT-компаний, которые хотят вернуться на российский рынок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о выполнении требований четырех российских законов — «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории РФ», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных» и «О связи».

Зарубежным IT-компаниям, в частности, придется открыть представительства на территории России, организовать хранение баз данных, а также выполнять требования по удалению противоправного контента. По словам экспертов, эти меры направлены в том числе на защиту цифрового суверенитета, повышение прозрачности работы компаний.

«Наличие представительства в России означает, что компании будут нести юридическую ответственность перед отечественными органами власти, а локальное хранение данных снижает риски утечек и несанкционированного доступа со стороны иностранных структур», — сказал депутат Госдумы Антон Немкин.

Западный бизнес начал объявлять о приостановке деятельности и уходе из России в 2022 году, после начала военных действий России на Украине и ввода масштабных санкций против Москвы со стороны Соединенных Штатов, Великобритании и Евросоюза.

Обсуждение возможного возвращения в Россию этих компаний началось после телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина и встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

Ранее в Минфине заявили, что компании из стран, которые власти считают недружественными, смогут вернуться на российский рынок только при получении разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям. Путин поручал правительству отрегулировать весь процесс так, чтобы отечественные предприятия сохранили преференции.