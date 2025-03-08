В США впервые за 15 лет казнили заключенного через расстрел

В США впервые за последние 15 лет заключенного казнили методом расстрела, наказание понес 67-летний мужчина Брэд Сигмон из Южной Каролины, убивший родителей своей бывшей девушки бейсбольной битой, сообщает Associated Press.

Сигмон убил Дэвида и Глэдис Ларк в их доме в округе Гринвилл в 2001 году. Мужчина пытался похитить их дочь, он сказал полиции, что планировал взять бывшую девушку на романтический уик-энд, а затем убить ее и себя. После того, как он расправился с супружеской парой мужчина все равно похитил свою бывшую девушку, однако она сбежала из его машины.

Казнь совершили трое добровольцев-сотрудников тюрьмы при помощи винтовок. Сигмон был одет в черный комбинезон с капюшоном на голове и белой мишенью с красным глазом на груди.

По словам адвокатов заключенного, мужчина сам попросил об этом способе казни, так как боялся, что электрический стул «сварил бы его заживо», а смертельная инъекция вызвала бы прилив жидкости и крови в легкие и утопила бы его.

С 1977 года только три заключенных в США были казнены через расстрел и все — в штате Юта. Последний пример подобной казни до расстрела Сигмона произошел 2010 году.

Перед казнью Сигмона у тюрьмы Южной Каролине собралась группа протестующих с плакатами «Всякая жизнь ценна» и «Казнить правосудие, а не людей», отметил CNN.