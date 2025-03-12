Белый дом — об итогах переговоров в Джидде: Трамп поставил Зеленского на место

В Белом доме заявили, что Трамп поставил Зеленского на место

Президент США Дональд Трамп поставил украинского лидера Владимира Зеленского на место и объяснил ему серьезный настрой Вашингтона на долгосрочное мирное соглашение по Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News.

«Он [Трамп] — главный переговорщик, и он поставил Зеленского на место и сказал ему, что американцы серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение», — сказала она (цитата по ТАСС).

По ее словам, Соединенные Штаты довольны тем, как прошли переговоры с украинской делегацией в Джидде. «Мы очень, очень довольны тем, как сложилась сегодняшняя сделка с украинцами. И мы надеемся, что это будет продолжаться долго и вечно», — отметила пресс-секретарь.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры американской и украинской делегаций. По их итогам, Киев согласился на 30-дневное перемирие при условии, что Москва также пойдет на этот шаг.

Трамп выразил надежду, что Россия вслед за Украиной согласится на прекращение огня, и объявил, что на этой неделе намерен созвониться с президентом России Владимиром Путиным.