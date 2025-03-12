 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп выразил надежду на согласие Москвы на перемирие вслед за Киевом

Сюжет
Военная операция на Украине

Соединенные Штаты надеются, что Россия вслед за Украиной согласится на прекращение огня, заявил президент США Дональд Трамп на круглом столе о бизнесе. Трансляцию вел Fox News.

«Мы надеемся получить [согласие от] России, но у нас есть полное прекращение огня от Украины, это хорошо», — сказал он.

Трамп отметил, что до сих пор с Москвой было проще иметь дело, чем с Киевом, «что не должно быть так, но это так».

Трамп заявил о планах созвониться с Путиным на этой неделе
Политика
Дональд Трамп

По итогам переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта, Киев согласился на 30-дневное перемирие при условии, что Москва также пойдет на этот шаг.

Советник президента США Майк Уолтц рассказал, что в ближайшее время намерен провести переговоры с российскими представителями, чтобы обсудить результаты встречи с Украиной и прекращение огня.

Трамп также заявил, что на этой неделе намерен созвониться с президентом России Владимиром Путиным. По мнению республиканца, если российский президент согласится на прекращение огня, это будет «75% пути» к завершению конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Дональд Трамп США Украина Россия
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил о планах созвониться с Путиным на этой неделе
Политика
Советник Трампа заявил о планах обсудить прекращение огня с Россией
Политика
Киев после встречи с США выразил готовность к прекращению огня на 30 дней
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 11 мар, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 11 мар, 17:48
В Тульской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 03:38
Politico сообщило, что спецпосланника Трампа по Украине «отодвинули»Политика, 03:32
Устроивший взрыв в «Алых парусах» купил разрешение на проживание в РоссииОбщество, 03:29
Британский генерал сообщил о плане с США по противодействию РоссииПолитика, 03:15
Трамп выразил надежду на согласие Москвы на перемирие вслед за КиевомПолитика, 02:52
Минобразования США сократит штат почти вдвое из-за угрозы ТрампаПолитика, 02:50
В Словакии бобр построил плотину, угрожающую лишить воды 5 тыс. человекОбщество, 02:35
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Палата представителей США одобрила проект бюджета для избежания шатдаунаПолитика, 02:09
В Киеве прозвучали взрывыПолитика, 02:07
Клуб вратаря сборной России сенсационно победил фаворита Лиги чемпионовСпорт, 02:02
Reuters узнал, что Трамп не потребовал от Украины демилитаризацииПолитика, 01:33
Адама Кадырова наградили нагрудным знаком ОМОН «АХМАТ-Грозный»Политика, 01:07
Губернатор Брянской области сообщил об отражении атаки дронов на регионПолитика, 01:04
Власти Днепра и Сум заявили о пожарах после взрывовПолитика, 01:02