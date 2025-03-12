Трамп выразил надежду на согласие Москвы на перемирие вслед за Киевом

Соединенные Штаты надеются, что Россия вслед за Украиной согласится на прекращение огня, заявил президент США Дональд Трамп на круглом столе о бизнесе. Трансляцию вел Fox News.

«Мы надеемся получить [согласие от] России, но у нас есть полное прекращение огня от Украины, это хорошо», — сказал он.

Трамп отметил, что до сих пор с Москвой было проще иметь дело, чем с Киевом, «что не должно быть так, но это так».

По итогам переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта, Киев согласился на 30-дневное перемирие при условии, что Москва также пойдет на этот шаг.

Советник президента США Майк Уолтц рассказал, что в ближайшее время намерен провести переговоры с российскими представителями, чтобы обсудить результаты встречи с Украиной и прекращение огня.

Трамп также заявил, что на этой неделе намерен созвониться с президентом России Владимиром Путиным. По мнению республиканца, если российский президент согласится на прекращение огня, это будет «75% пути» к завершению конфликта.