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Технологии и медиа ,  
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Nokia рассказала о результатах первой попытки позвонить с Луны

Nokia сообщила о неудачной попытке впервые позвонить с Луны

Финская компания Nokia провалила попытку совершить первый телефонный звонок с Луны, сообщает пресс-служба корпорации.

«Компания Nokia не смогла совершить первый сотовый звонок на Луне из-за значительных ограничений по питанию, связанных с ориентацией солнечных панелей посадочного модуля «Афина» после посадки», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что им удалось запустить доставленное на Луну в рамках миссии Intuitive Machines IM-2 оборудование на 25 минут. «Эти достижения являются ключевыми шагами на пути к доказательству того, что сотовые технологии удовлетворяют критически важные потребности в связи при исследовании Луны и за ее пределами», — добавили там.

По словам представителя Nokia Тьерри Э. Кляйна, компания развернула на Луне первую сотовую сеть, и, если бы оборудование заработало, Nokia «смогла бы совершить первый в истории сотовый звонок на Луне».

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Ракета SpaceX Falcon 9 стартует со стартового комплекса-39A с лунным модулем Nova-C Athena на борту,&nbsp;Флорида, США, 26 февраля 2025 года

В начале марта Посадочный модуль Athena («Афина») американской компании Intuitive Machines совершил посадку на поверхность Луны.

Это стало второй успешной посадкой лунного модуля частной космической компании за март. 2 марта на Луну успешно сел аппарат Blue Ghost Mission 1 частной аэрокосмической компании Firefly Aerospace.

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Теги
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