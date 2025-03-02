Второй частный модуль успешно сел на Луну

Firefly Aerospace объявила о первом прилунении коммерческого аппарата. Однако два года назад на Луну успешно сел модуль другой американской частной компании Intuitive Machines

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Аппарат Blue Ghost Mission 1 частной аэрокосмической компании Firefly Aerospace успешно сел на Луне, сообщило NASA.

«Firefly только что стала первой коммерческой компанией в истории, которая осуществила полностью успешную посадку на Луну. Этот небольшой шаг на Луне представляет собой гигантский скачок в коммерческих исследованиях», — объявила компания.

Два года, в феврале 2023-го, на поверхность Луны успешно сел посадочный модуль IM-1 компании Intuitive Machines, также называемый «Одиссей». Это был первый коммерческий космический аппарат, совершивший мягкую посадку на Луну, и первый аппарат американского производства, приземлившийся на лунную поверхность с момента окончания программы Apollo.

Blue Ghost доставила на Луну научные приборы для тестирования бурения, возможностей сбора образцов реголита, радиационно-стойких вычислений и методов борьбы с лунной пылью. NASA ожидает, что кроме того, исследования дадут больше информации насчет влияния космической погоды на Землю.

В течение нескольких часов после прилунения Blue Ghost проведет пуско-наладочные работы, до 24 часов потребуется на установку модуля доступа к поверхности, а также подключения радиоустойчивого компьютера и стереокамер для изучения поверхности лунного шлейфа.

Прежде частным компаниям почти не удавалось успешно прилунить космический аппарат без крушений и падений. Провалы случались даже у государственных агентств, только пять стран успешно опускали свои аппараты на Луну: Россия, США, Индия, Китай и Япония. Летом 2023 года Россия запустила межпланетную станцию «Луна-25» — первую за почти 50 лет экспедиция к спутнику, но аппарат потерпел крушение.

«Нам повезло, что мы не отправились первыми», — сказал руководитель программы Blue Ghost Рэй Алленсворт. Он пояснил, что компания «использует много общедоступных данных от других американских и других международных компаний, которые уже летали на Луну».