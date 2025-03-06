Второй за март частный космический аппарат приземлился на Луну

Ракета SpaceX Falcon 9 стартует со стартового комплекса-39A с лунным модулем Nova-C Athena на борту, Флорида, США, 26 февраля 2025 года (Фото: Steve Nesius / Reuters)

Посадочный модуль Athena («Афина») американской компании Intuitive Machines совершил посадку на поверхность Луны, сообщает NASA.

«Компания Intuitive Machines подтвердила, что ее лунный посадочный модуль Athena приземлился на Луну около 11:30 утра по центральному поясному времени (20:30 мск) в четверг», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Intuitive Machines Стив Альтемус отметил, что аппарат исправен и передает данные с Луны, но вырабатывает недостаточно электричества, поэтому специалисты предпринимают попытки отключить некоторые компоненты модуля для экономии энергии, пишет CNN.

Директор компании по коммуникациям Джош Маршалл добавил, что команда работает над определением того, в каком положении приземлился аппарат, так как это определит, «насколько сильный сигнал у нас будет и когда мы сможем начать получать такие данные, как сведения о состоянии транспортного средства и другие изображения».

В феврале 2023 года посадочный модуль компании Intuitive Machines «Одиссей» также смог успешно сесть на поверхность Луны. Это был первый коммерческий космический аппарат, совершивший мягкую посадку на Луну, и первый аппарат американского производства, приземлившийся на лунную поверхность с момента окончания программы Apollo.

В начале марта на Луну успешно сел аппарат Blue Ghost Mission 1 частной аэрокосмической компании Firefly Aerospace.