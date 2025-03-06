Второй за март частный космический аппарат приземлился на Луну
Посадочный модуль Athena («Афина») американской компании Intuitive Machines совершил посадку на поверхность Луны, сообщает NASA.
«Компания Intuitive Machines подтвердила, что ее лунный посадочный модуль Athena приземлился на Луну около 11:30 утра по центральному поясному времени (20:30 мск) в четверг», — говорится в сообщении.
Генеральный директор Intuitive Machines Стив Альтемус отметил, что аппарат исправен и передает данные с Луны, но вырабатывает недостаточно электричества, поэтому специалисты предпринимают попытки отключить некоторые компоненты модуля для экономии энергии, пишет CNN.
Директор компании по коммуникациям Джош Маршалл добавил, что команда работает над определением того, в каком положении приземлился аппарат, так как это определит, «насколько сильный сигнал у нас будет и когда мы сможем начать получать такие данные, как сведения о состоянии транспортного средства и другие изображения».
В феврале 2023 года посадочный модуль компании Intuitive Machines «Одиссей» также смог успешно сесть на поверхность Луны. Это был первый коммерческий космический аппарат, совершивший мягкую посадку на Луну, и первый аппарат американского производства, приземлившийся на лунную поверхность с момента окончания программы Apollo.
В начале марта на Луну успешно сел аппарат Blue Ghost Mission 1 частной аэрокосмической компании Firefly Aerospace.
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