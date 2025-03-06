 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Второй за март частный космический аппарат приземлился на Луну

Ракета SpaceX Falcon 9 стартует со стартового комплекса-39A с лунным модулем Nova-C Athena на борту,&nbsp;Флорида, США, 26 февраля 2025 года
Ракета SpaceX Falcon 9 стартует со стартового комплекса-39A с лунным модулем Nova-C Athena на борту, Флорида, США, 26 февраля 2025 года (Фото: Steve Nesius / Reuters)

Посадочный модуль Athena («Афина») американской компании Intuitive Machines совершил посадку на поверхность Луны, сообщает NASA.

«Компания Intuitive Machines подтвердила, что ее лунный посадочный модуль Athena приземлился на Луну около 11:30 утра по центральному поясному времени (20:30 мск) в четверг», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Intuitive Machines Стив Альтемус отметил, что аппарат исправен и передает данные с Луны, но вырабатывает недостаточно электричества, поэтому специалисты предпринимают попытки отключить некоторые компоненты модуля для экономии энергии, пишет CNN.

Директор компании по коммуникациям Джош Маршалл добавил, что команда работает над определением того, в каком положении приземлился аппарат, так как это определит, «насколько сильный сигнал у нас будет и когда мы сможем начать получать такие данные, как сведения о состоянии транспортного средства и другие изображения».

Второй частный модуль успешно сел на Луну
Технологии и медиа

В феврале 2023 года посадочный модуль компании Intuitive Machines «Одиссей» также смог успешно сесть на поверхность Луны. Это был первый коммерческий космический аппарат, совершивший мягкую посадку на Луну, и первый аппарат американского производства, приземлившийся на лунную поверхность с момента окончания программы Apollo.

В начале марта на Луну успешно сел аппарат Blue Ghost Mission 1 частной аэрокосмической компании Firefly Aerospace.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Луна NASA лунный модуль
Материалы по теме
Второй частный модуль успешно сел на Луну
Технологии и медиа
SpaceX запустила на Луну Falcon 9 с модулем Athena c оборудованием
Технологии и медиа
Axiom Space и Prada представили скафандр для полетов на Луну
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 96,6 (+0,89) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 89,57 (-0,22) Инвестиции, 17:31
Бессент заявил о готовности США ввести санкции против России ради мираПолитика, 23:34
Трамп заявил о готовности к переговорам с Россией о денуклеаризацииПолитика, 23:31
Второй за март частный космический аппарат приземлился на ЛунуТехнологии и медиа, 23:11
«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»Спорт, 23:00
Противники нового режима в Сирии подняли восстание в ЛатакииПолитика, 22:50
Как премьер Израиля и ШАБАК обвиняют друг друга в атаке ХАМАСПолитика, 22:33
Генпрокуратура попросила изъять активы бывших топ-менеджеров «Газпрома»Бизнес, 22:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Главы стран ЕС обсудят на саммите проблему транзита газа через УкраинуЭкономика, 22:25
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 22:22
Украина и США проведут переговоры в Саудовской АравииПолитика, 22:13
«Авангард» выиграл десятый матч подряд в КХЛСпорт, 21:49
Володин, Клишас и Останина поспорили из-за закона об эвтаназии собакОбщество, 21:43
Президента Южной Осетии госпитализировали с гипертоническим кризомПолитика, 21:35
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25