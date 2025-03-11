Захарова: Москва не исключает контакты с представителями США в ближайшие дни

В МИДе не исключили контакты с представителями США в ближайшее время

Мария Захарова (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Москва не исключает контакты с представителями Вашингтона в течение ближайших нескольких дней, заявила РБК официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «сегодня или завтра» Москва и Вашингтон проведут новые встречи.

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — сказала Захарова.

Республиканец анонсировал новые встречи между российскими и американскими представителями после согласия Киева на идею Вашингтона о 30-дневном перемирии. В США надеются, что на это согласится и Россия.

Трамп также заявил о намерении созвониться с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе. По мнению американского лидера, если Путин пойдет на прекращение огня, это будет «75% пути» к завершению конфликта. Госсекретарь Марко Рубио также отметил, что Вашингтон ожидает положительного ответа Москвы.