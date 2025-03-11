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Военная операция на Украине ,  
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В МИДе не исключили контакты с представителями США в ближайшее время

Захарова: Москва не исключает контакты с представителями США в ближайшие дни
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Москва не исключает контакты с представителями Вашингтона в течение ближайших нескольких дней, заявила РБК официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «сегодня или завтра» Москва и Вашингтон проведут новые встречи.

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — сказала Захарова.

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Политика
Дональд Трамп

Республиканец анонсировал новые встречи между российскими и американскими представителями после согласия Киева на идею Вашингтона о 30-дневном перемирии. В США надеются, что на это согласится и Россия.

Трамп также заявил о намерении созвониться с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе. По мнению американского лидера, если Путин пойдет на прекращение огня, это будет «75% пути» к завершению конфликта. Госсекретарь Марко Рубио также отметил, что Вашингтон ожидает положительного ответа Москвы.

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Мария Захарова МИД Военная операция на Украине США
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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