МИД связал атаку на Москву с полным отсутствием у Киева стремления к миру

Многоэтажный дом, поврежденный в результате атаки беспилотника, Видное, Московская область, 11 марта 2025 года (Фото: Reuters)

Совершенная Вооруженными силами Украины атака беспилотниками на Москву демонстрирует полное отсутствие у Киева воли к миру и стремления урегулировать конфликт, сообщает пресс-служба МИД России.

«[Киев] продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами. Он по-прежнему одержим навязчивой идеей нанести поражение России», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, атака дронов была заранее спланирована и приурочена к американо-украинским переговорам в Саудовской Аравии.

Самая массированная атака украинских дронов на Москву произошла в ночь на 11 марта. Минобороны тогда отчиталось об уничтожении 91 беспилотника над Московской областью.

В Подмосковье пострадали 20 человек, трое из них погибли. Кроме этого, в результате атаки были повреждены жилые дома, возникли пожары. Аэропорты временно ограничивали полеты воздушных судов.

Переговоры между украинской и американской делегациями стартовали в Джидде (Саудовская Аравия) в этот же день, 11 марта. Ранее, 18 февраля, в столице королевства Эр-Рияде встретились российская и американская делегации для обсуждения, в частности, урегулирования конфликта на Украине и двусторонних отношений.