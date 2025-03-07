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Политика ,  
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Путин по телефону поздравил Вучича с 55-летием

Владимир Путин и&nbsp;Александр Вучич
Владимир Путин и Александр Вучич (Фото: Максим Шипенков / Reuters)

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил с 55-летним юбилеем сербского коллегу Александра Вучича, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин уже поздравлял Вучича телеграммой 5 марта, в среду. Она опубликована на сайте президента Сербии.

В поздравительной телеграмме Путин пожелал сербскому коллеге «благополучия и успехов в исполнении государственных обязанностей на благо братского народа Сербии».

Вучич поговорил с Путиным и пообещал приехать в Москву на 9 Мая
Политика
Александр Вучич

Во время разговора 7 марта лидеры обсудили, в частности, укрепление российско-сербского стратегического партнерства, сотрудничество в сфере энергетики и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вучич пообещал приехать в Москву 9 мая.

Путин во время разговора также отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитичес­кую ситуацию в Сербии и высказался в поддержку действий законно избранных властей.

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Александр Вучич Владимир Путин Кремль Сербия юбилей
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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