 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кремле заявили, что Путин в курсе деталей операции по прорыву в тыл ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин осведомлен о всех нюансах и деталях операции «Труба», в рамках которой российские военные проползли по газопроводу в Суджанском районе Курской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «Известиям».

«Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали и докладывали еще до начала этой операции», — отметил Песков.

Хинштейн рассказал, сколько дней военные шли по газопроводу под Суджей
Политика
Фото:VostokBrigada / Telegram

Вооруженные силы России начали наступление на нескольких направлениях в Курской области 8 марта.

Врио главы региона Александр Хинштейн ранее рассказал, что российские военные использовали трубу магистрального газопровода, по которой раньше Россия поставляла газ в Европу. Бойцы ползли по газопроводу в Суджанском районе 14 км в течение шести дней. В операции, по словам врио губернатора, приняли участие военные спецназа «Ахмат». В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

С 2025 года поставки российского топлива через Украину полностью прекратились после истечения срока соответствующего контракта «Газпрома» и «Нафтогаза». Москва говорила о готовности его продлить, Киев отказался.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Курская область ВСУ трубопровод
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Алаудинов назвал историческим «бросок через трубу» в Курской области
Политика
Хинштейн рассказал, сколько дней военные шли по газопроводу под Суджей
Политика
Хинштейн рассказал о сложностях переброски военных по газопроводу у Суджи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 17:48
Кремль сообщил, что не имеет данных об итогах переговоров США и УкраиныПолитика, 19:53
Вучич обсудил с сыном Трампа стратегическое сотрудничествоПолитика, 19:43
Врач «Динамо» рассказал о сроках восстановления Тюкавина после операцииСпорт, 19:43
Рютте заявил о других способах обеспечить гарантии для УкраиныПолитика, 19:41
Увидеть за один день: как устроена выставка «Путешествие по России»Стиль, 19:39
«Автотор» отреагировал на сообщения о выпуске кроссоверов BMW в РоссииАвто, 19:37
Россия увеличила экспорт вина в январе почти в четыре разаВино, 19:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«В мире Трампа возможно все». Почему падают акции США и что будет дальшеPro, 19:24
Министр обороны Франции выступил против демилитаризации УкраиныПолитика, 19:18
В Кремле заявили, что Путин в курсе деталей операции по прорыву в тыл ВСУПолитика, 19:15
Небензя заявил об отсутствии в ЕС «вменяемых собеседников»Политика, 18:57
Собянин анонсировал выплаты до ₽70 тыс. для ветеранов к юбилею ПобедыОбщество, 18:52
«Авангард» отыгрался с 1:3 в победил в 12-м подряд матче в КХЛСпорт, 18:47
Четыре женщины через брачную аферу лишили москвича квартиры и сбереженийОбщество, 18:46