В Кремле заявили, что Путин в курсе деталей операции по прорыву в тыл ВСУ

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин осведомлен о всех нюансах и деталях операции «Труба», в рамках которой российские военные проползли по газопроводу в Суджанском районе Курской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «Известиям».

«Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали и докладывали еще до начала этой операции», — отметил Песков.

Вооруженные силы России начали наступление на нескольких направлениях в Курской области 8 марта.

Врио главы региона Александр Хинштейн ранее рассказал, что российские военные использовали трубу магистрального газопровода, по которой раньше Россия поставляла газ в Европу. Бойцы ползли по газопроводу в Суджанском районе 14 км в течение шести дней. В операции, по словам врио губернатора, приняли участие военные спецназа «Ахмат». В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

С 2025 года поставки российского топлива через Украину полностью прекратились после истечения срока соответствующего контракта «Газпрома» и «Нафтогаза». Москва говорила о готовности его продлить, Киев отказался.