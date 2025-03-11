Генсек НАТО назвал прорывом усилия Трампа уладить конфликт на Украине

Марк Рютте (Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о прорыве в истории мирного урегулирования на Украине, который возник благодаря усилиям американского президента Дональда Трампа. Он сказал это во время пресс-конференции в Косово.

«Я хочу отметить тот факт, что произошел прорыв в плане начала переговоров как с русскими, так и с украинцами. Это очень важно», — счел Рютте.

Он также разделил мнение Трампа, что, прежде чем поддержать мир, необходимо его установить, «а мира пока нет». Однако Рютте подчеркнул, что нужно работать параллельно.

11 марта в Джидде стартовали переговоры между украинской и американской делегациями. Это первая официальная встреча представителей Киева и Вашингтона после перепалки украинского президента Владимира Зеленского и Трампа в Белом доме 28 февраля.

В состав американской делегации вошли советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а возглавил ее госсекретарь Марко Рубио. Украинскую сторону представляют заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров. Возглавил делегацию глава офиса президента Андрей Ермак.

Российско-американские переговоры 18 февраля 2025 года также прошли в Саудовской Аравии, но в Эр-Рияде. Тогда стороны обсуждали, в частности, урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы двусторонних отношений.