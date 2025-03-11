 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Генсек НАТО назвал прорывом усилия Трампа уладить конфликт на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о прорыве в истории мирного урегулирования на Украине, который возник благодаря усилиям американского президента Дональда Трампа. Он сказал это во время пресс-конференции в Косово.

«Я хочу отметить тот факт, что произошел прорыв в плане начала переговоров как с русскими, так и с украинцами. Это очень важно», — счел Рютте.

Он также разделил мнение Трампа, что, прежде чем поддержать мир, необходимо его установить, «а мира пока нет». Однако Рютте подчеркнул, что нужно работать параллельно.

Рютте заявил о других способах обеспечить гарантии для Украины
Политика
Марк Рютте

11 марта в Джидде стартовали переговоры между украинской и американской делегациями. Это первая официальная встреча представителей Киева и Вашингтона после перепалки украинского президента Владимира Зеленского и Трампа в Белом доме 28 февраля.

В состав американской делегации вошли советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а возглавил ее госсекретарь Марко Рубио. Украинскую сторону представляют заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров. Возглавил делегацию глава офиса президента Андрей Ермак.

Российско-американские переговоры 18 февраля 2025 года также прошли в Саудовской Аравии, но в Эр-Рияде. Тогда стороны обсуждали, в частности, урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы двусторонних отношений.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Дональд Трамп Марк Рютте Украина мирное урегулирование
Марк Рютте фото

Марк Рютте

политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Рютте заявил о других способах обеспечить гарантии для Украины
Политика
Делегации США и Украины вышли с переговоров в Саудовской Аравии. Видео
Политика
В Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Украины и США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 17:48
В Белом доме назвали продуктивной встречу делегаций США и УкраиныПолитика, 21:33
Советник Трампа заявил о планах обсудить прекращение огня с РоссиейПолитика, 21:28
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25
Киев после встречи с США выразил готовность к прекращению огня на 30 дней⁠Политика, 21:07
«Локомотив» выбил махачкалинское «Динамо» из Кубка РоссииСпорт, 21:01
КС Румынии отказал Джорджеску в участии в президентских выборахПолитика, 20:44
Девелопер Glorax назвал условия для выхода на IPOИнвестиции, 20:42
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
«Домашний» — об экономике развлекательного телевиденияОтрасли, 20:28
Генсек НАТО назвал прорывом усилия Трампа уладить конфликт на УкраинеПолитика, 20:26
FT сообщила о готовящемся заявлении Украины и США по итогам переговоровПолитика, 20:24
Появилось видео захвата заложников в поезде в ПакистанеОбщество, 20:23
МИД связал атаку на Москву с полным отсутствием у Киева стремления к мируПолитика, 20:19
Губернатор Вологодской области уволил двух заместителейПолитика, 20:15