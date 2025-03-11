Движение по Крымскому мосту временно остановили

Крымский мост через Керченский пролив (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыт, сообщает телеграм-канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников служб транспортной безопасности.



Крымский мост периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак дронов и ракетных ударов Вооруженных сил Украины по территории Крыма.

Так, 26 февраля 2025 года движение на Крымском мосту было перекрыто почти на час.