Движение по Крымскому мосту временно остановили
Крымский мост через Керченский пролив
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыт, сообщает телеграм-канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников служб транспортной безопасности.
Крымский мост периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак дронов и ракетных ударов Вооруженных сил Украины по территории Крыма.
Так, 26 февраля 2025 года движение на Крымском мосту было перекрыто почти на час.
Читайте РБК в Telegram.