Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыт, сообщает телеграм-канал, где публикуются данные о ситуации на подходах к мосту.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников служб транспортной безопасности.
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