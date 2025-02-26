Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыт, сообщает телеграм-канал, где публикуются данные о ситуации на подходах к мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников служб транспортной безопасности.

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