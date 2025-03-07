Силы ПВО сбили дроны над Крымом, Черным и Азовским морями

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны уничтожили 39 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 7 марта, сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что 14 дронов были сбиты над Крымом, 12 беспилотников — над Черным и три — над Азовским морями.

«Семь БПЛА — над территорией Курской области и по одному БПЛА — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей», — говорится в сообщении.

Ранее об отражении атаки беспилотников сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, в результате атаки городские объекты не пострадали.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил об отражении атаки беспилотников на регион. «По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он в телеграм-канале.