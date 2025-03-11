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Военная операция на Украине ,  
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Число погибших из-за удара ВСУ по ТЦ в Курской области выросло до пяти

Сюжет
Военная операция на Украине
Последствия удара ВСУ по торговому центру &laquo;Добрыня&raquo; в Беловском районе Курской области, 10 марта
Последствия удара ВСУ по торговому центру «Добрыня» в Беловском районе Курской области, 10 марта (Фото: senatorkondratiev / Telegram)

Число погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру в Курской области возросло до пяти человек, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Еще один погибший — мужчина 1999 года рождения», — написал он.

Большинство остальных пострадавших при атаке находятся в областной клинической больнице, двоих подростков увезли в Российскую детскую клиническую больницу, добавил Хинштейн.

Хинштейн сообщил о состоянии пострадавших при ударе дрона по ТЦ
Политика
Фото:Hinshtein / Telegram

ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в Беловском районе Курской области 10 марта, на месте погибли три человека. Еще девять получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии число жертв выросло до четырех.

Беловский район расположен на юго-западе Курской области. Он граничит с Белгородской областью России и Сумской областью Украины.

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Теги
Персоны
ВСУ Курская область дроны беспилотники погибшие Александр Хинштейн
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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Число жертв удара по ТЦ в Курской области выросло до четырех
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Три человека погибли при ударе по торговому центру в Курской области
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