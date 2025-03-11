Число погибших из-за удара ВСУ по ТЦ в Курской области выросло до пяти

Последствия удара ВСУ по торговому центру «Добрыня» в Беловском районе Курской области, 10 марта (Фото: senatorkondratiev / Telegram)

Число погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру в Курской области возросло до пяти человек, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Еще один погибший — мужчина 1999 года рождения», — написал он.

Большинство остальных пострадавших при атаке находятся в областной клинической больнице, двоих подростков увезли в Российскую детскую клиническую больницу, добавил Хинштейн.

ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в Беловском районе Курской области 10 марта, на месте погибли три человека. Еще девять получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии число жертв выросло до четырех.

Беловский район расположен на юго-западе Курской области. Он граничит с Белгородской областью России и Сумской областью Украины.