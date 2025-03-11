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В японском Хакодатэ с сайта по поиску вакансий удалили карту без Курил

Скала Чёртов палец на берегу Тихого океана в окрестностях поселка Южно-Курильск, остров Кунашир
Скала Чёртов палец на берегу Тихого океана в окрестностях поселка Южно-Курильск, остров Кунашир (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Карта Японии без северных территорий (Южно-Курильские острова, входящие в состав России) на протяжении девяти лет подряд была размещена на сайте для поиска работы в городе Хакодатэ на острове Хоккайдо. Об этом сообщает японский новостной портал 47 News.

Карта была опубликована на сайте Hakodate Shigoto Net, где ее могли видеть посетители в течение девяти лет. По данным портала, на отсутствие Курил на карте обратил внимание представитель муниципального совета Хакодатэ.

После того как на карту обратили внимание представители власти, изображение сняли с публикации. Также была приостановлена раздача флаеров с соответствующей информацией.

Почему премьер Японии ужесточил риторику по претензиям на Курилы
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Сигэру Исиба

Япония и Советский Союз, правопреемницей которого стала Россия, после окончания Второй мировой войны так и не подписали мирный договор из-за территориального спора о Южных Курилах — островах Кунашир, Шикотан и Итуруп и гряде Хабомаи (до войны они были японскими, а по ее итогам отошли к СССР). В Японии их называют «северными территориями».

В марте 2023 года МИД России заявил, что Москва не намерена продолжать с Токио переговоры о мирном договоре из-за «недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России».

В ноябре премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио по-прежнему хочет заключить мирный договор с Москвой и решить проблему северных территорий (Южных Курил), несмотря на трудности в отношениях между странами.

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