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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил, что Киев требует от США гарантий ядерного удара по России

Сюжет
Военная операция на Украине
Феридун Синирлиоглу и Сергей Лавров
Феридун Синирлиоглу и Сергей Лавров (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не хочет мирного регулирования конфликта, пока Вашингтон не предоставит Киеву гарантии применения ядерного оружия по России.

По словам дипломата, процесс урегулирования пока не начинался. В настоящее время, как считает Лавров, этот вопрос носит несерьезный характер.

«Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно так же этот вопрос ставит», — сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглом.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

В начале февраля Зеленский потребовал предоставить Украине ядерное оружие для обеспечения безопасности, если страну не примут в НАТО.

В США это требование назвали «несерьезным» и «нереалистичным». По мнению американского госсекретаря Марко Рубио, размещение ядерного оружия не решит проблему Украины «в том виде, в каком они ее видят».

Москва призыв Зеленского дать Украине ядерное оружие сочла «граничащим с безумием». Подтверждение безъядерного статуса Украины и ее отказ от вступления в НАТО являются одними из условий России для мирного урегулирования конфликта, которые назвал президент Владимир Путин в июне 2024 года.

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Сергей Лавров мирное урегулирование Владимир Зеленский США ядерное оружие
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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