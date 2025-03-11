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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил о нежелании ОБСЕ предотвратить конфликт на Украине

Песков: ОБСЕ не сыграла никакой роли в предотвращении конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сыграла никакой роли в предотвращении боевых действий на Украине, хотя могла это сделать, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос об оценке Кремлем действий организации по урегулированию украинского конфликта. 10 марта генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыл с трехдневным визитом в Москву.

По словам Пескова, у ОБСЕ «большие проблемы».

«Она (организация. — РБК) не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для специальной военной операции, хотя могла это сделать», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков уточнил, что встречу Синирлиоглу и президента России Владимира Путина не планировали. Переговоры с ОБСЕ Москва ведет по линии Министерства иностранных дел, отметил пресс-секретарь Путина.

11 марта Синирлиоглу провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. Перед началом встречи Лавров отметил, что ОБСЕ находится в «глубоком кризисе, в который ее загнали страны НАТО и Евросоюза».

Генсек организации прилетел в Москву первый раз с июня 2021 года — тогда российскую столицу посетила занимавшая пост руководителя ОБСЕ Хельга Шмид.

Генсеку ОБСЕ показали место падения дронов в подмосковном Видном
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Перед встречей с Лавровым Синирлиоглу приехал на место падения обломков беспилотника в подмосковном Видном. Дипломат побывал у получившего повреждения в результате атаки многоквартирного жилого дома. Синирлиоглу отметил, что не может «отрицать очевидное».

Песков отметил, что показать главе ОБСЕ последствия удара дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) было необходимо. Однако преувеличивать ожидания от визита генсека на место ЧП не следует, добавил представитель Кремля.

В ночь на 11 марта системы противовоздушной обороны сбили 337 БПЛА, большинство из них уничтожили в Курской и Московской областях. В Подмосковье в результате удара погибли три человека.

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Дмитрий Песков ОБСЕ Военная операция на Украине
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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