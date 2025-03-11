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Политика ,  
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В Раде отвергли причастность к кибератаке на соцсеть X

Александр Мережко
Александр Мережко (Фото: Верховная Рада Украины)

Украина не причастна к кибератаке на социальную сеть X. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, сообщает Newsweek.

«Украина абсолютно непричастна к кибератаке на X. Организация такой атаки не входила бы в интересы Украины», — приводит издание слова Мережко.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

10 марта 2025 года социальная сеть X (ранее Twitter) подверглась крупной кибератаке, вызвавшей сбои в работе мобильного приложения и десктопной версии платформы. Владелец компании Илон Маск в интервью Fox Business Network заявил, что атака могла быть связана с Украиной. По его словам, для организации атаки могли быть задействованы значительные ресурсы, что говорит о возможном участии скоординированной группы или госструктур.

По данным Newsweek, ответственность за случившееся на себя взяла пропалестинская хакерская группа Dark Storm Team, которая известна тем, что в первую очередь нацелена на страны и организации, которые поддерживают Израиль.

По данным сервиса Downdetector, 58% пользователей испытали проблемы в мобильном приложении, 31% — в десктопной версии, а еще 11% сообщили о сбоях при подключении к серверу.

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