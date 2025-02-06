В Госдуме не увидели поводов для разблокировки соцсети Х

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский счел преждевременной идею разблокировать в России социальную сеть Х (бывший Twitter). В беседе с агентством ТАСС он сообщил, что признаков сближения социальной сети с российским правовым пространством пока нет.

«Не скрою, меня бы порадовали попытки сближения с нашим правовым пространством со стороны этой, безусловно, интересной, популярной и самобытной платформы. Но, к сожалению, таких признаков я не наблюдаю, и обсуждать пока нечего», — сообщил он.

Ранее с идеей о возможности разблокировки соцсети в России выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она считает, что за последнее время в социальной сети стало «гораздо меньше деструктивного контента», поэтому и предложила разблокировать работу X в России.

«Я считаю, что государство может подумать о том, чтобы снять те ограничительные меры в отношении X, которые существуют, пересмотреть свое решение», — сказала Мизулина в разговоре с ТАСС. Однако, по ее мнению, окончательное решение должно быть принято на основе регуляторов. Мизулина также указала на важность имеющихся у Роскомнадзора фактов, имея в виду информацию о том, «сколько материалов по требованию ведомства на данный момент удалено платформой и сколько остаются неудаленными».

Соцсеть Twitter была создана в 2006 году сотрудниками американской компании Odeo Джеком Дорси, Ноа Глассом, Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном. Приложение создавалось для обмена короткими сообщениями между пользователями. Осенью 2022 года компанию Twitter купил глава SpaceX Илон Маск за $44 млрд.Новый владелец внес в работу сервиса ряд изменений. В частности, он сменил название на X, а также изменил логотип соцсети и убрал знаменитую голубую «птичку». Нововведения бизнесмен объяснил желанием сделать из Х приложение «для всего».