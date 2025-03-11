Делегации США и Украины вышли с переговоров в Саудовской Аравии

Делегации США и Украины вышли с переговоров в Саудовской Аравии. Видео

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Украинская и американская делегации вышли с переговоров в Саудовской Аравии.

Переговоры начались сегодня около 12:00. На вопрос, как они продвигаются, советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц ответил: «Продвигаются». «Встреча с командой США началась очень конструктивно, работаем», — написал Ермак в своем телеграм-канале.

Сейчас завершился первый раунд переговоров, сообщает Al Arabiya.