Делегации США и Украины вышли с переговоров в Саудовской Аравии. Видео
Делегации США и Украины вышли с переговоров в Саудовской Аравии
Украинская и американская делегации вышли с переговоров в Саудовской Аравии.
Переговоры начались сегодня около 12:00. На вопрос, как они продвигаются, советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц ответил: «Продвигаются». «Встреча с командой США началась очень конструктивно, работаем», — написал Ермак в своем телеграм-канале.
Сейчас завершился первый раунд переговоров, сообщает Al Arabiya.